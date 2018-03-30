شاهد.. فلسطينيون يستعدون لـ “مسيرة العودة الكبرى” وإسرائيل تتأهب

فلسطينيون يستعدون لـ “مسيرة العودة الكبرى”

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذدقيقتين.
قطاع غزةغزةإسرائيلالجيش الإسرائيليحركة حماس
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جرى خلال الساعات الأخيرة نصب العديد من الخيام على طول السياج الفاصل.

يسود التأهب على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبيل تنظيم مسيرات احتجاج تستمر لأسابيع تنطلق من القطاع نحو الحدود مع الدولة العبرية التي أعلنت التأهب للتصدي لها.

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