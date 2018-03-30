شاهد.. فلسطينيون يستعدون لـ “مسيرة العودة الكبرى” وإسرائيل تتأهب

يسود التأهب على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبيل تنظيم مسيرات احتجاج تستمر لأسابيع تنطلق من القطاع نحو الحدود مع الدولة العبرية التي أعلنت التأهب للتصدي لها.