يسود التأهب على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبيل تنظيم مسيرات احتجاج تستمر لأسابيع تنطلق من القطاع نحو الحدود مع الدولة العبرية التي أعلنت التأهب للتصدي لها.
شاهد.. فلسطينيون يستعدون لـ “مسيرة العودة الكبرى” وإسرائيل تتأهب
فلسطينيون يستعدون لـ “مسيرة العودة الكبرى”
الشرق الأوسط
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جرى خلال الساعات الأخيرة نصب العديد من الخيام على طول السياج الفاصل.
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