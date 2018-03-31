مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج الأمني بغزة

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الى 17 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1400 شخص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.