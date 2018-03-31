(CNN)-- ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الى 17 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1400 شخص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج الأمني بغزة
مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج بغزة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
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وخرج آلاف الفلسطينيين في غزة في مسيرات “العودة الكبرى” للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
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