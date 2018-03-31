مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج الأمني بغزة

مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج بغزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و11 دقيقة.
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وخرج آلاف الفلسطينيين في غزة في مسيرات “العودة الكبرى” للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الى 17 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1400 شخص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

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