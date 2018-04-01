(CNN) -- اتجه عشرات الآلاف من سكان غزة للحدود للتظاهر حول العلم الفلسطيني، مطالبين بالعودة إلى أراضيهم التي فقدوها في حرب عام 1948. عدد القتلى يزداد… وأكثر من ألف جريح.
دماء ودموع.. قيمة “الأرض” بالنسبة للفلسطينيين
دماء ودموع.. قيمة “الأرض” بالنسبة للفلسطينيين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
2:17
أكبر مظاهرة تشهدها غزة في سنوات، تُقابل بالعنف... وهذا هو اليوم الأول فقط.
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