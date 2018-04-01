دماء ودموع.. قيمة “الأرض” بالنسبة للفلسطينيين

(CNN) -- اتجه عشرات الآلاف من سكان غزة للحدود للتظاهر حول العلم الفلسطيني، مطالبين بالعودة إلى أراضيهم التي فقدوها في حرب عام 1948. عدد القتلى يزداد… وأكثر من ألف جريح.