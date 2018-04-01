دماء ودموع.. قيمة “الأرض” بالنسبة للفلسطينيين

دماء ودموع.. قيمة “الأرض” بالنسبة للفلسطينيين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
فلسطينغزةإسرائيلمظاهرات
2:17

أكبر مظاهرة تشهدها غزة في سنوات، تُقابل بالعنف... وهذا هو اليوم الأول فقط.

(CNN) -- اتجه عشرات الآلاف من سكان غزة للحدود للتظاهر حول العلم الفلسطيني، مطالبين بالعودة إلى أراضيهم التي فقدوها في حرب عام 1948. عدد القتلى يزداد… وأكثر من ألف جريح.

فلسطينغزةإسرائيلمظاهرات