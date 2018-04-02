عائلة صومالية: لم ننوِ ترك ابنتنا وحدها.. 

عائلة صومالية: لم ننوي ترك ابنتنا وحدها.. 

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
الصومالأمريكادونالد ترامب
3:49

عائلة لاجئين صوماليين تفرقت بسبب منع السفر الذي كان قد فرضه الرئيس ترامب. هل سيستطيعون تدبير طريقة للاجتماع في أتلانتا؟ 

الصومالأمريكادونالد ترامب