عائلة صومالية: لم ننوِ ترك ابنتنا وحدها..
عائلة صومالية: لم ننوي ترك ابنتنا وحدها..
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
3:49
عائلة لاجئين صوماليين تفرقت بسبب منع السفر الذي كان قد فرضه الرئيس ترامب. هل سيستطيعون تدبير طريقة للاجتماع في أتلانتا؟
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