شاهد.. هل تخرج أمريكا من سوريا؟ وما أثر ذلك على المنطقة؟

(CNN)-- علمت شبكة CNN أن هناك خططاً عسكرية قيد التنفيذ قد ترسل عدداً من القوات الأمريكية الإضافية إلى شمال سوريا، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة الدفاع. لكن هذا يأتي تزامناً مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات بلاده ستخرج من سوريا، فهل يحدث ذلك حقاً؟