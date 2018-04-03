شاهد.. هل تخرج أمريكا من سوريا؟ وما أثر ذلك على المنطقة؟

شاهد.. هل تخرج أمريكا من سوريا؟ وما أثر ذلك؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ28 دقيقة.
الحرب السوريةالجيش الأمريكيوزارة الدفاع الأمريكية
1:32

هناك خطط عسكرية قيد التنفيذ قد ترسل عدداً من القوات الأمريكية الإضافية إلى شمال سوريا.

(CNN)-- علمت شبكة CNN أن هناك خططاً عسكرية قيد التنفيذ قد ترسل عدداً من القوات الأمريكية الإضافية إلى شمال سوريا، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة الدفاع. لكن هذا يأتي تزامناً مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات بلاده ستخرج من سوريا، فهل يحدث ذلك حقاً؟

الحرب السوريةالجيش الأمريكيوزارة الدفاع الأمريكية