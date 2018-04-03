(CNN)-- علمت شبكة CNN أن هناك خططاً عسكرية قيد التنفيذ قد ترسل عدداً من القوات الأمريكية الإضافية إلى شمال سوريا، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة الدفاع. لكن هذا يأتي تزامناً مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات بلاده ستخرج من سوريا، فهل يحدث ذلك حقاً؟
شاهد.. هل تخرج أمريكا من سوريا؟ وما أثر ذلك على المنطقة؟
شاهد.. هل تخرج أمريكا من سوريا؟ وما أثر ذلك؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ28 دقيقة.
1:32
هناك خطط عسكرية قيد التنفيذ قد ترسل عدداً من القوات الأمريكية الإضافية إلى شمال سوريا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.