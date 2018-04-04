شاهد.. كيف استقبل أردوغان روحاني قبيل محادثات سوريا؟

(CNN)-- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني في أنقرة، الأربعاء. وتأتي زيارة روحاني تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران في أنقرة لإيجاد حل للحرب في سوريا.