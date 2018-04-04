(CNN)-- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني في أنقرة، الأربعاء. وتأتي زيارة روحاني تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران في أنقرة لإيجاد حل للحرب في سوريا.
شاهد.. كيف استقبل أردوغان روحاني قبيل محادثات سوريا؟
كيف استقبل أردوغان روحاني قبيل محادثات سوريا؟
الشرق الأوسط
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تأتي زيارة روحاني تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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