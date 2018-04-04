شاهد.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل فلسطيني بغزة

شاهد.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل شخص بغزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
إسرائيلالجيش الإسرائيليالأراضي الفلسطينيةقطاع غزة
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أكد متحدث باسم الجيش أن أحد الرجال الذين عبروا السور في شريط الفيديو قد قتل بالرصاص.

(CNN)-- أفاد متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن الفلسطيني الذي حاول عبور السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل قُتل بالرصاص على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء.

إسرائيلالجيش الإسرائيليالأراضي الفلسطينيةقطاع غزة