(CNN)-- أفاد متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن الفلسطيني الذي حاول عبور السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل قُتل بالرصاص على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء.
شاهد.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل فلسطيني بغزة
شاهد.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل شخص بغزة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
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أكد متحدث باسم الجيش أن أحد الرجال الذين عبروا السور في شريط الفيديو قد قتل بالرصاص.
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