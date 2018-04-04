نازحو الغوطة في دمشق.. وقصص مروعة عن الحرب

نازحو الغوطة في دمشق.. وقصص مروعة عن الحرب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
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يصف أحمد البالغ من العمر 8 سنوات القتال الذي عايشه.

(CNN)-- بعد الفرار من العنف في ضواحي دمشق الشرقية، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن الحصول على قصة شعر هو أمر جديد يشغلهم عن العالم الصادم الذي خرجوا منه للتو ...

 

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