نازحو الغوطة في دمشق.. وقصص مروعة عن الحرب

(CNN)-- بعد الفرار من العنف في ضواحي دمشق الشرقية، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن الحصول على قصة شعر هو أمر جديد يشغلهم عن العالم الصادم الذي خرجوا منه للتو ...
يصف أحمد البالغ من العمر 8 سنوات القتال الذي عايشه.
(CNN)-- بعد الفرار من العنف في ضواحي دمشق الشرقية، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن الحصول على قصة شعر هو أمر جديد يشغلهم عن العالم الصادم الذي خرجوا منه للتو ...
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