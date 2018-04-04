نازحو الغوطة في دمشق.. وقصص مروعة عن الحرب

(CNN)-- بعد الفرار من العنف في ضواحي دمشق الشرقية، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فإن الحصول على قصة شعر هو أمر جديد يشغلهم عن العالم الصادم الذي خرجوا منه للتو ...