كاتبة: المعارضة السورية تشعر أن الجميع خذلها وتخلى عنها
كاتبة: المعارضة السورية تشعر أن الجميع خذلها
الحرب السورية
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 02:44 (GMT +0400).
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مقابلة كبيرة مذيعات شبكتنا، كريستيان أمانبور، مع الصحفية الحائزة على جوائز ومؤلفة كتاب “لا مجال للعودة”، رانيا أبوزيد.
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