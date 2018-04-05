كاتبة: المعارضة السورية تشعر أن الجميع خذلها وتخلى عنها 

كاتبة: المعارضة السورية تشعر أن الجميع خذلها

الحرب السورية
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 02:44 (GMT +0400).
سورياالمعارضة السورية
2:54

مقابلة كبيرة مذيعات شبكتنا، كريستيان أمانبور، مع الصحفية الحائزة على جوائز ومؤلفة كتاب “لا مجال للعودة”، رانيا أبوزيد. 

سورياالمعارضة السورية