العنف يشتعل مجددا على حدود غزة في "جمعة الكاوتشوك"
العنف يشتعل مجددا بغزة في "جمعة الكاوتشوك"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
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اشتعلت المواجهات مجددا، الجمعة، بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، في مظاهرات أطلق عليها الفلسطينيون "جمعة الكاوتشوك"، لحرق الإطارات وحجب الرؤية عن القناصة الإسرائيليين. وجاءت الاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة الكبرى" التي بدأت، الجمعة الماضية، وأسفرت المواجهات يومها عن مقتل 20 فلسطينيا وإصابة 1500 آخرين. وفي حصيلة أولية لأحداث "جمعة الكاوتشوك"، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني بالرصاص في غزة وإصابة 40 آخرين بينهم 5 في حالة خطرة.
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