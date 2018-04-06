شاهد.. فلسطينيون ينقلون إطارات السيارات لحرقها قرب حدود غزة

فلسطينيون ينقلون الإطارات لحرقها قرب حدود غزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
قطاع غزةغزةالأراضي الفلسطينيةالقضية الفلسطينيةإسرائيل
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انتشرت عبر الانترنت، مقاطع فيديو، لنقل الإطارات الى منطقة السياج الأمني في غزة.

(CNN)-- ضمن استعداداتهم لنظاهرات الجمعة الثانية من "مسيرة العودة"، قام فلسطينيون من قطاع غزة، بجمع إطارات المركبات، كي يتم حرقها على حدود القطاع مع إسرائيل.

 

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