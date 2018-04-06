شاهد.. فلسطينيون ينقلون إطارات السيارات لحرقها قرب حدود غزة

(CNN)-- ضمن استعداداتهم لنظاهرات الجمعة الثانية من "مسيرة العودة"، قام فلسطينيون من قطاع غزة، بجمع إطارات المركبات، كي يتم حرقها على حدود القطاع مع إسرائيل.