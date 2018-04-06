شاهد.. فلسطينيون ينقلون إطارات السيارات لحرقها قرب حدود غزة

(CNN)-- ضمن استعداداتهم لنظاهرات الجمعة الثانية من "مسيرة العودة"، قام فلسطينيون من قطاع غزة، بجمع إطارات المركبات، كي يتم حرقها على حدود القطاع مع إسرائيل.
انتشرت عبر الانترنت، مقاطع فيديو، لنقل الإطارات الى منطقة السياج الأمني في غزة.
(CNN)-- ضمن استعداداتهم لنظاهرات الجمعة الثانية من "مسيرة العودة"، قام فلسطينيون من قطاع غزة، بجمع إطارات المركبات، كي يتم حرقها على حدود القطاع مع إسرائيل.
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