8 قتلى وأكثر من ألف مصاب بين الفلسطينيين في جمعة "الكوشوك"

(CNN)-- قتل7 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف آخرين خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
الفلسطينيون أطلقوا على المظاهرات "جمعة الكوشوك" التي نظمت بمناسبة "مسيرات العودة الكبرى"
(CNN)-- قتل7 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف آخرين خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
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