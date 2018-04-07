8 قتلى وأكثر من ألف مصاب بين الفلسطينيين في جمعة "الكوشوك"

8 قتلى بين الفلسطينيين في جمعة "الكوشوك"

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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الفلسطينيون أطلقوا على المظاهرات "جمعة الكوشوك" التي نظمت بمناسبة "مسيرات العودة الكبرى"

(CNN)-- قتل7 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف آخرين خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

 

 

 

إسرائيلالجيش الإسرائيليغزةقطاع غزة