شاهد.. جنازة صحفي فلسطيني قتل أثناء تغطية أحداث غزة

(CNN)-- فيديو يظهر جنازة الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، الذي قتل بعد تعرضه لطلق ناري من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك أثناء تغطيته المظاهرات التي شهدتها غزة، الجمعة، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.