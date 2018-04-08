(CNN)-- فيديو يظهر جنازة الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، الذي قتل بعد تعرضه لطلق ناري من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك أثناء تغطيته المظاهرات التي شهدتها غزة، الجمعة، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.
شاهد.. جنازة صحفي فلسطيني قتل أثناء تغطية أحداث غزة
جنازة صحفي فلسطيني قتل أثناء تغطية أحداث غزة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
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مرتجى أثناء تغطيته المظاهرات التي شهدتها غزة، الجمعة.
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