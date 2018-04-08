شاهد.. جنازة صحفي فلسطيني قتل أثناء تغطية أحداث غزة

جنازة صحفي فلسطيني قتل أثناء تغطية أحداث غزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
فلسطينإسرائيلقطاع غزة
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مرتجى أثناء تغطيته المظاهرات التي شهدتها غزة، الجمعة.

(CNN)-- فيديو يظهر جنازة الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، الذي قتل بعد تعرضه لطلق ناري من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك أثناء تغطيته المظاهرات التي شهدتها غزة، الجمعة، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.

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