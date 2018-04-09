كل ما تحتاج معرفته عن مظاهرات غزة والرد الإسرائيلي

2:05

في فترة بعد الظهر من يوم الأحد، قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار من خلف الحدود لأنهم يقولون إن هناك ثلاثة فلسطينيين قطعوا السياج إلى إسرائيل وعادوا إلى غزة، وهذا يعطيكم فكرة عن مدى التوتر بالحدود حالياً.