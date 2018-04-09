كل ما تحتاج معرفته عن مظاهرات غزة والرد الإسرائيلي
كل ما تحتاج معرفته عن مظاهرات غزة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و51 دقيقة.
2:05
في فترة بعد الظهر من يوم الأحد، قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار من خلف الحدود لأنهم يقولون إن هناك ثلاثة فلسطينيين قطعوا السياج إلى إسرائيل وعادوا إلى غزة، وهذا يعطيكم فكرة عن مدى التوتر بالحدود حالياً.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.