شاهد.. تواصل عمليات الإخلاء من دوما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، الثالاء، بأن 133 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الأربع الماضية وأن "عشرات الألوف من المدنيين لا يزالون عالقين في دوما،" وفقاً لما ذكره المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيكيك، في جنيف.

وأضاف المتحدث بان رقم النازحين "يقارب ثلاثة أضعاف الرقم الذي نقلته التقارير في 20 مارس."

ويظل أكثر من 45 ألف شخص في ملاجئ بريف دمشق، بينما غادر أكثر من 44 ألف شخص تلك الملاجئ المزحمة "بعد إنهائهم المسح الأمني،" وفقاً لقوله.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مدينة دوما انتقادات متبادلة على الصعيد الدولي وسط تقارير بوقوع هجوم كيماوي في دوما.