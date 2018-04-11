مشاهد من موقع حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل 257 شخصا بينهم عشرة أشخاص من الطاقم، في حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة البليدة، وفقا لما نقله تلفزيون النهار الجزائري.