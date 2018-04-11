دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل 257 شخصا بينهم عشرة أشخاص من الطاقم، في حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة البليدة، وفقا لما نقله تلفزيون النهار الجزائري.
مشاهد من موقع حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية
مشاهد من موقع تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
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تظهر مشاهد بثها تلفزيون النهار الجزائري من مكان وقوع الحادث، حطام الطائرة
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