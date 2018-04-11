مشاهد من موقع حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

مشاهد من موقع تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
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تظهر مشاهد بثها تلفزيون النهار الجزائري من مكان وقوع الحادث، حطام الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل 257 شخصا بينهم عشرة أشخاص من الطاقم، في حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة البليدة، وفقا لما نقله تلفزيون النهار الجزائري.

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