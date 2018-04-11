قناصة إسرائيليون يستهدفون فلسطينيين عزّل.. وليبرمان يشيد

(CNN)-- فيديو مزعج يظهر قناصًا من الجيش الإسرائيلي وهو يطلق النار على رجل فلسطيني يقف بالقرب من السياج الحدودي مع غزة. تصدّر الفيديو، الذي يمتد لأكثر من دقيقة، عناوين الأخبار في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، الاثنين، وظهر بشكل كبير في الصحف المحلية. كما أعاد الفيديو إشعال الجدل مرة أخرى حول مبادئ الجيش الإسرائيلي وأفعال جنوده.