شاهد.. اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض

شاهد.. اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
الجيش السعوديالحكومة السعوديةالعنف في اليمنالمملكة العربية السعوديةاليمن
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لحظات اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة السعودية، الرياض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة، الرياض، وفقاً لما ذكرته القناة السعودية الرسمية.

 

الجيش السعوديالحكومة السعوديةالعنف في اليمنالمملكة العربية السعوديةاليمن