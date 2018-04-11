شاهد.. اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة، الرياض، وفقاً لما ذكرته القناة السعودية الرسمية.
لحظات اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة السعودية، الرياض.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة، الرياض، وفقاً لما ذكرته القناة السعودية الرسمية.
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