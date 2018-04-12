زملكا بالغوطة الشرقية.. من هنا مرت الكارثة!

زملكا بالغوطة الشرقية.. من هنا مرت الكارثة!

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
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1:16

في حيرة وسط الشوارع يقف بعض السكان وهم يحاولون البحث عن منازلهم التي نزحوا عنها.

(CNN)-- جولة في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية، إذ تبدو أكوام الركام والأبنية المتصدعة جلية في شوارع البلدة.

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