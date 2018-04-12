(CNN)-- جولة في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية، إذ تبدو أكوام الركام والأبنية المتصدعة جلية في شوارع البلدة.
زملكا بالغوطة الشرقية.. من هنا مرت الكارثة!
زملكا بالغوطة الشرقية.. من هنا مرت الكارثة!
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
1:16
في حيرة وسط الشوارع يقف بعض السكان وهم يحاولون البحث عن منازلهم التي نزحوا عنها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.