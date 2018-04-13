تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود غزة

شاهد.. تواصل المواجهات على حدود غزة وإسرائيل

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
قطاع غزةغزةأزمة اللاجئينإسرائيلالجيش الإسرائيلي
1:37

تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

(CNN)-- تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أحرق المحتجون الفلسطينيون إطارات السيارات لمحاولة حجب الرؤية عن قناصة الجيش الإسرائيلي.

 

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