تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود غزة

(CNN)-- تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أحرق المحتجون الفلسطينيون إطارات السيارات لمحاولة حجب الرؤية عن قناصة الجيش الإسرائيلي.