تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود غزة

(CNN)-- تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أحرق المحتجون الفلسطينيون إطارات السيارات لمحاولة حجب الرؤية عن قناصة الجيش الإسرائيلي.
تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
(CNN)-- تواصلت الاحتجاجات على طول هذه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أحرق المحتجون الفلسطينيون إطارات السيارات لمحاولة حجب الرؤية عن قناصة الجيش الإسرائيلي.
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