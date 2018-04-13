إليكم تكتيكات الحرب السورية الأكثر جدلاً
إليكم تكتيكات الحرب السورية الأكثر جدلاً
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
2:48
قُتل أكثر من 400 ألف سوري منذ بداية الحرب عام 2011. عدد القتلى الضخم مزرٍ، وكذلك التكتيكات الجدلية التي يستخدمها كلا الطرفان.
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