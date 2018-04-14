“تفضلوا لشرب الشاي”.. الإنسانية مستمرة في مخيمات شمال سوريا

3:14

عندما تسأل الناس في مخيمات شمال سوريا عن رأيهم بالموقف الدولي يقولون إنهم يشعرون بأن العالم خذلهم وأن هذه الضربات محدودة وهي لا تحاول مساعدتهم أو إنقاذهم بل هي مجرد حركة أخرى في لعبة الشطرنج العالمية المقرفة.