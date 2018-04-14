(CNN)-- بعد إجراء تحقيقات مكثفة، قرر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الآلية الإيرانية التي أسقطها الجيش في فبراير/ شباط الماضي كانت في مهمة لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي: أراضينا كانت هدف الطائرة الآلية الإيرانية المسقطة
إسرائيل: أراضينا كانت هدف طائرة إيرانية مسقطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
1:11
يزعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الآلية الإيرانية التي أسقطها كانت في مهمة لمهاجمة أراضي إسرائيل.
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