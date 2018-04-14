الجيش الإسرائيلي: أراضينا كانت هدف الطائرة الآلية الإيرانية المسقطة

إسرائيل: أراضينا كانت هدف طائرة إيرانية مسقطة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
إسرائيلالجيش الإسرائيليإيرانطائرات بدون طيار
1:11

يزعم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الآلية الإيرانية التي أسقطها كانت في مهمة لمهاجمة أراضي إسرائيل.

(CNN)-- بعد إجراء تحقيقات مكثفة، قرر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الآلية الإيرانية التي أسقطها الجيش في فبراير/ شباط الماضي كانت في مهمة لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية.

إسرائيلالجيش الإسرائيليإيرانطائرات بدون طيار