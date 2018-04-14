الجيش الإسرائيلي: أراضينا كانت هدف الطائرة الآلية الإيرانية المسقطة

(CNN)-- بعد إجراء تحقيقات مكثفة، قرر الجيش الإسرائيلي أن الطائرة الآلية الإيرانية التي أسقطها الجيش في فبراير/ شباط الماضي كانت في مهمة لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية.