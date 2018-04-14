ماتيس: استهدفنا ما سيؤذي الكيماوي السوري بضعف أسلحة العام الماضي

ماتيس: استهدفنا ما سيؤذي الكيماوي السوري

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
سورياجيمس ماتيسأمريكا
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قال ماتيس إن عدد الأسلحة المستخدمة في هذه الضربة أكثر بقليل من تلك المستخدمة في ضربة العام الماضي.

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده استهدفت مواقع يعتقد أنها ستؤذي برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، لافتاً إلى أن عدد الأسلحة المستخدمة في هذه الضربة أكثر بقليل من تلك المستخدمة في ضربة العام الماضي.

سورياجيمس ماتيسأمريكا