ماتيس: استهدفنا ما سيؤذي الكيماوي السوري بضعف أسلحة العام الماضي

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده استهدفت مواقع يعتقد أنها ستؤذي برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، لافتاً إلى أن عدد الأسلحة المستخدمة في هذه الضربة أكثر بقليل من تلك المستخدمة في ضربة العام الماضي.