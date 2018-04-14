شاهد عيان يصف لـCNN ما شاهده بضربة سوريا

شاهد عيان يصف لـCNN ما شاهده بضربة سوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
أمريكاالحرب السوريةبريطانياسوريافرنسا
1:25

مكي وصف لشبكتنا ما شاهده أثناء الضربة على سوريا.

(CNN)-- وصف الصحفي السوري داني مكي، في مقابلة لشبكة CNN، ما شاهده أثناء الضربة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وذلك على مواقع تابعة للنظام السوري.

أمريكاالحرب السوريةبريطانياسوريافرنسا