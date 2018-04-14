(CNN)-- وصف الصحفي السوري داني مكي، في مقابلة لشبكة CNN، ما شاهده أثناء الضربة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وذلك على مواقع تابعة للنظام السوري.
شاهد عيان يصف لـCNN ما شاهده بضربة سوريا
شاهد عيان يصف لـCNN ما شاهده بضربة سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
1:25
مكي وصف لشبكتنا ما شاهده أثناء الضربة على سوريا.
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