ماذا حدث في سوريا؟ إليكم التفاصيل الكاملة للضربة الثلاثية
ماذا حدث بسوريا؟ إليكم تفاصيل الضربة الثلاثية
الحرب السورية
آخر تحديث منذ7 دقائق.
2:10
تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على شن ضربات على أهداف معينة في سوريا، كردًّ على هجوم كيماوي مزعوم من قبل النظام السوري.
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