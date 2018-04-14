ماذا حدث في سوريا؟ إليكم التفاصيل الكاملة للضربة الثلاثية

ماذا حدث بسوريا؟ إليكم تفاصيل الضربة الثلاثية

الحرب السورية
آخر تحديث منذ7 دقائق.
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2:10

تعاونت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على شن ضربات على أهداف معينة في سوريا، كردًّ على هجوم كيماوي مزعوم من قبل النظام السوري.

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