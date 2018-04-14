شاهد.. الجيش السوري: 110 صواريخ أطلقها "العدوان الثلاثي"

جيش سوريا: 110 صواريخ أطلقها العدوان الثلاثي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
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110 صواريخ أطلقت على مواقع في سوريا بحسب ما قال الجيش السوري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، إن 110 صواريخ أطلقت على مواقع في سوريا فيما أسمته "العدوان الثلاثي" في إشارة إلى العمليات التي نفذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت.