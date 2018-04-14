شاهد.. الجيش السوري: 110 صواريخ أطلقها "العدوان الثلاثي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، إن 110 صواريخ أطلقت على مواقع في سوريا فيما أسمته "العدوان الثلاثي" في إشارة إلى العمليات التي نفذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت.