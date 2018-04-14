شاهد آثار غارة أمريكا وحلفائها على مواقع تابعة للنظام السوري

شاهد.. آثار غارة أمريكا وحلفائها على سوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
أمريكاالحرب السوريةبريطانياسوريافرنسا
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أطلقت الصواريخ، السبت، باتجاه أهداف عدة داخل دمشق وخارجها، وفقاً للقوات المسلحة السورية.

(CNN)-- عرض التلفزيون السوري الرسمي لقطات تظهر آثار الضربات الصاروخية، التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والأضرار التي لحقت بمباني مركز الأبحاث في حي برزة بدمشق.

أمريكاالحرب السوريةبريطانياسوريافرنسا