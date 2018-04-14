شاهد آثار غارة أمريكا وحلفائها على مواقع تابعة للنظام السوري

(CNN)-- عرض التلفزيون السوري الرسمي لقطات تظهر آثار الضربات الصاروخية، التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والأضرار التي لحقت بمباني مركز الأبحاث في حي برزة بدمشق.