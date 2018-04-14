(CNN)-- عرض التلفزيون السوري الرسمي لقطات تظهر آثار الضربات الصاروخية، التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والأضرار التي لحقت بمباني مركز الأبحاث في حي برزة بدمشق.
شاهد آثار غارة أمريكا وحلفائها على مواقع تابعة للنظام السوري
شاهد.. آثار غارة أمريكا وحلفائها على سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و59 دقيقة.
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أطلقت الصواريخ، السبت، باتجاه أهداف عدة داخل دمشق وخارجها، وفقاً للقوات المسلحة السورية.
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