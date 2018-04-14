شاهد.. أمريكا وبريطانيا وفرنسا تستهدف منشآت كيماوية سورية

أمريكا وحلفاؤها يستهدفون منشآت كيماوية سورية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
سورياالحرب السوريةأمريكافرنسابريطانيا
1:18

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنه أمر بتنفيذ ضربات على منشآت الأسلحة الكيمياوية السورية.

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