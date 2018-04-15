فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحوّل" إلى باراك أوباما، مشدّداً على انعدام استراتيجية جدية للإدارة الامريكية في سوريا.