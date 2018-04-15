أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحوّل" إلى باراك أوباما، مشدّداً على انعدام استراتيجية جدية للإدارة الامريكية في سوريا.
فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما
فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
2:55
فريد زكريا، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحوّل" إلى باراك أوباما، مشدّداً على انعدام استراتيجية جدية للإدارة الامريكية في سوريا.
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