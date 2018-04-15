فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما

فريد زكريا: في سوريا ترامب تحول الى أوباما

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
دونالد ترامبسورياالعنف بسورياباراك أوباماالجيش الأمريكي
2:55

فريد زكريا، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحوّل" إلى باراك أوباما، مشدّداً على انعدام استراتيجية جدية للإدارة الامريكية في سوريا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحوّل" إلى باراك أوباما، مشدّداً على انعدام استراتيجية جدية للإدارة الامريكية في سوريا.

دونالد ترامبسورياالعنف بسورياباراك أوباماالجيش الأمريكي