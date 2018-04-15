هكذا بدت الحياة في دمشق بعد يوم من الضربة

بهدوء حذر عادت الحياة إلى شوارع العاصمة السورية، دمشق بعد يوم من تعرض مواقع سورية لقصف جوي وصاروخي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
الهجوم جاء رداً على هجوم كيماوي مزعوم من قبل النظام السوري استهدف مدينة دوما قبل أيام.
بهدوء حذر عادت الحياة إلى شوارع العاصمة السورية، دمشق بعد يوم من تعرض مواقع سورية لقصف جوي وصاروخي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
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