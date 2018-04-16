حصرياً.. هل تكون درعا هدف النظام القادم بسوريا بعد الغوطة؟

(CNN)-- لا تؤثر الضربات الجوية الأمريكية على الحرب الأهلية في سوريا حيث يعيش المدنيون، الذين يعيشون في مناطق لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة، في خوف مما قد يحدث لاحقاً. في درعا، مكان ولادة الثورة ضد الأسد، يقول قادة المعارضة إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تركوهم وحدهم لمواجهة روسيا وإيران، ويستعدون لمعركة محتملة على جنوب سوريا. في هذا التقرير الحصري، مراسلة CNN جمانة كرادشة تشرح وجهة الصراع في سوريا.