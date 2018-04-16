شاهد.. ماكرون: "أقنعنا" ترامب بالبقاء في سوريا وضرب منشآت "الكيماوي" فقط

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "أقنع" الرئيس دونالد ترامب بالبقاء في سوريا، وأن تقتصر الضربة الثلاثية التي وقعت السبت الماضي على استهداف "قدرات الأسلحة الكيماوية" في البلاد. جاء هذا التصريح خلال مقابلة تلفزيونية استغرقت ساعتين مع وسائل الإعلام الفرنسية BFM وRMC وMediapart. وقال ماكرون أيضاً إن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تعلن الحرب على سوريا، واتهم روسيا بالتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا.