شاهد.. تفاصيل مبهمة حول إعلان سوريا عن هجوم صاروخي على مطار الشعيرات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نقل التلفزيون السوري، الإثنين، "تصدي" القوات السورية "البطلة" لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص وأسقطتها.

وقال مذيع النشرة: "سماؤنا أبية أبية وحرامٌ على غيرنا".

ولم تذكر القناة مصدر الهجوم.

ونفى مسؤولان أمريكيان لـ CNN شن أمريكا أو التحالف أي ضربات جوية على القاعدة العسكرية، وأضافوا ورود تقارير عن استخدام السوريين لدفاعاتهم الجوية، وإن صحت، فإن الولايات المتحدة والتحالف لا علاقة لهم بذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لـ CNN إنهم "ليسوا على علم بهذه التقارير في هذا الوقت."

كما نشرت وكالة الانباء السورية، ثلاث تغريدات، فجر الثلاثاء، ونقلت عن البنتاغون "نفيه أية علاقة له بالصواريخ التي خرقت الأجواء السورية في ريف حمص،" دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.