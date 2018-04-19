اغتصاب ومخدرات وهمجية تفوق الخيال.. أمريكية تروي ما عاشته في "خلافة داعش"

(CNN)-- قصة هذه العائلة من ولاية إنديانا، التي تحولت من حياة عادية تتضمن سيارات رياضية وخدمات توصيل إلى الانضمام إلى تنظيم داعش - لترى ابنها هنا كوجه للمواد الترويجية للتنظيم ضد أمريكا - هي قصة غموض وتعاطف وهمجية حيوانية تفوق الخيال.