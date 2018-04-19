(CNN)-- قصة هذه العائلة من ولاية إنديانا، التي تحولت من حياة عادية تتضمن سيارات رياضية وخدمات توصيل إلى الانضمام إلى تنظيم داعش - لترى ابنها هنا كوجه للمواد الترويجية للتنظيم ضد أمريكا - هي قصة غموض وتعاطف وهمجية حيوانية تفوق الخيال.
اغتصاب ومخدرات وهمجية تفوق الخيال.. أمريكية تروي ما عاشته في "خلافة داعش"
أمريكية تروي ما عاشته في "خلافة داعش"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
5:07
قصتها تبدأ بإجازة إلى تركيا، قادت إلى بلدة حدودية أُجبرت فيها كما تقول إلى العبور إلى عالم داعش.
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