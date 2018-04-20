منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: روسيا تعرقل عملنا في دوما

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: روسيا تعطل عملنا

الحرب السورية
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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2:39

هذا ما قاله ممثل بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيتر ويلسون، عن عدم دخول المحققين إلى دوما السورية.

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