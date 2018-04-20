منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: روسيا تعرقل عملنا في دوما
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: روسيا تعطل عملنا
الحرب السورية
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
2:39
هذا ما قاله ممثل بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيتر ويلسون، عن عدم دخول المحققين إلى دوما السورية.
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