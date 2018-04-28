الصور الأولى لوصول وزير خارجية أمريكا الجديد إلى الرياض

وصول بومبيو للرياض بأول رحلة له كوزير خارجية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
عادل الجبيرالمملكة العربية السعوديةالرياضأمريكا
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حط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رحاله في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك خلال جولته الأولى بعد استلامه للمنصب الجديد.

عادل الجبيرالمملكة العربية السعوديةالرياضأمريكا