بومبيو لدول الشرق الأوسط: لا تنتظروا أن نحارب الإرهاب عنكم

2:13

في أول رحلة له بعد استلامه منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، زار مايك بومبيو المملكة العربية السعودية وشدد على أهمية مكافحة التطرف الإسلامي ووحدة الخليج.