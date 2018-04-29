بومبيو لدول الشرق الأوسط: لا تنتظروا أن نحارب الإرهاب عنكم

بومبيو عن الإرهاب: لا تنتظروا أمريكا لمكافحته

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
مايك بومبيوأمريكاالمملكة العربية السعوديةعادل الجبير
2:13

في أول رحلة له بعد استلامه منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، زار مايك بومبيو المملكة العربية السعودية وشدد على أهمية مكافحة التطرف الإسلامي ووحدة الخليج.

مايك بومبيوأمريكاالمملكة العربية السعوديةعادل الجبير