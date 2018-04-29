بومبيو لدول الشرق الأوسط: لا تنتظروا أن نحارب الإرهاب عنكم
بومبيو عن الإرهاب: لا تنتظروا أمريكا لمكافحته
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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في أول رحلة له بعد استلامه منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، زار مايك بومبيو المملكة العربية السعودية وشدد على أهمية مكافحة التطرف الإسلامي ووحدة الخليج.
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