رئيس الموساد السابق لـCNN: اذا انهار الاتفاق النووي مع إيران سنصبح في غابة

ماذا لو انهار الاتفاق النووي مع إيران؟

العالم
آخر تحديث منذ9 دقائق.
إسرائيلإيرانالاتفاق النووي الإيراني
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داني ياتوم قال في مقابلة مع شبكتنا إنه إذا انهار الاتفاق النووي مع إيران بسبب انسحاب أمريكا فسوف يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم لتصنيع قنبلة نووية في غضون عام.

قال رئيس الموساد السابق، داني ياتوم في مقابلة مع CNN إنه إذا انهار الاتفاق النووي مع إيران بسبب انسحاب أمريكا فسوف يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم لتصنيع قنبلة نووية في غضون عام.

إسرائيلإيرانالاتفاق النووي الإيراني