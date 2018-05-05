رئيس الموساد السابق لـCNN: اذا انهار الاتفاق النووي مع إيران سنصبح في غابة

قال رئيس الموساد السابق، داني ياتوم في مقابلة مع CNN إنه إذا انهار الاتفاق النووي مع إيران بسبب انسحاب أمريكا فسوف يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم لتصنيع قنبلة نووية في غضون عام.