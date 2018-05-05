انتخابات لبنان.. خيارات محيرة أمام الناخبين

انتخابات لبنان.. خيارات محيرة أمام الناخبين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
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3:14

السياسة هنا هي مشهد مشوش من الأديان والعشائر والأحزاب والشخصيات ...

بنثر الأرز عليه، يصعد رئيس الوزراء، سعد الحريري إلى المسرح في اليوم الأخير من الحملة .
 

الانتخابات اللبنانيةالبرلمان اللبنانيلبنانطوائف لبنان