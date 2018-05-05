بنثر الأرز عليه، يصعد رئيس الوزراء، سعد الحريري إلى المسرح في اليوم الأخير من الحملة .
انتخابات لبنان.. خيارات محيرة أمام الناخبين
انتخابات لبنان.. خيارات محيرة أمام الناخبين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
3:14
السياسة هنا هي مشهد مشوش من الأديان والعشائر والأحزاب والشخصيات ...
بنثر الأرز عليه، يصعد رئيس الوزراء، سعد الحريري إلى المسرح في اليوم الأخير من الحملة .
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