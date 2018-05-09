شاهد.. مشرّعون إيرانيون يحرقون علم أمريكا ومستند الاتفاق النووي

(CNN)-- ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية أن مشرّعين إيرانيين أشعلوا النار في مستند خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران حول برنامجها النووي ودول الـ5+1، الأربعاء، احتجاجاً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وبحسب "تسنيم" فإن المشرعين أشعلوا النار أيضاً في العلم الأمريكي، هاتفين "“الموت لأمريكا" و"أشعلوا النيران" في مستند الاتفاقية النووية خلال جلسة افتتاحية للبرلمان، الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الايرانية شبه الرسمية أن رئيس البرلمان علي لاريجاني وصف ترامب بأنه "سياسي هزلي ومغرور"، وقال إن "القوة" الامريكية هي أكبر تهديد للأمن الدولي.

وبحسب "مهر" فقد قال لاريجاني أيضاً إن إيران ستنتظر "بضعة أسابيع" قبل الانسحاب من الاتفاق، وأكد على ضرورة أن "تثبت أوروبا قدرتها على إلقاء ثقلها لتسوية المسائل".