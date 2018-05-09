شاهد.. كيف اتفق الفرقاء واختلف الأصدقاء بالمنطقة حول قرار ترامب بشأن إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت مواقف دول المنطقة إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إذ جاء موقف إسرائيل شبيها بموقف السعودية والإمارات والبحرين في تأييد القرار، بينما أعلنت تركيا وسوريا، رغم خلافهما، عن رفضهما للقرار، وجاء موقف قطر ومصر غير حاسم في الانحياز إلى التأييد أو الرفض.