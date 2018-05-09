شاهد.. كيف اتفق الفرقاء واختلف الأصدقاء بالمنطقة حول قرار ترامب بشأن إيران؟

كيف اختلفت دول المنطقة حول إيران وترامب؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
دونالد ترامبإيرانالاتفاق النووي الإيراني
1:07

قرار ترامب بشأن الاتفاق جعل بعض الفرقاء بالمنطقة يتفقون وبعض الأصدقاء يختلفون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت مواقف دول المنطقة إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إذ جاء موقف إسرائيل شبيها بموقف السعودية والإمارات والبحرين في تأييد القرار، بينما أعلنت تركيا وسوريا، رغم خلافهما، عن رفضهما للقرار، وجاء موقف قطر ومصر غير حاسم في الانحياز إلى التأييد أو الرفض.

 

دونالد ترامبإيرانالاتفاق النووي الإيراني