(CNN)-- عندما انتهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطابه، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي فيديو له وهو يثني على قرار ترامب قائلاً بأنها قيادة شجاعة. من جانبه أشار الرئيس ترامب إلى أن عرض نتنياهو المتكلف عن أرشيف إيران النووي الذي حدث قبل قرابة اسبوع كان جزءاً من الأسباب التي دفعته للانسحاب من الاتفاق.
شاهد.. نتنياهو يعرب عن سعادته بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي: نشكر قيادتك الشجاعة
نتنياهو لترامب: نشكر قيادتك الشجاعة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ3 دقائق.
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شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب على قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
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