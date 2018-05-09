(CNN)-- أفادت تقارير عن وسائل الإعلام السورية “سماع دوي انفجارات في الكسوة، جنوب دمشق". في أعقاب تلك التقارير، زعمت قناة التلفزيون السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية السورية واجهت ودمرت صاروخين إسرائيليين". من جانبهم قال جيش الدفاع الإسرائيلي لشبكة CNN إنه ليس لديهم أي تعليق على الحادثة.
شاهد.. سوريا تزعم إسقاط “صاروخين إسرائيليين“.. وتل أبيب: لا تعليق
شاهد.. سوريا تزعم إسقاط “صاروخين إسرائيليين“
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و29 دقيقة.
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زعمت قناة التلفزيون السورية الرسمية أن "الدفاعات الجوية السورية واجهت ودمرت صاروخين إسرائيليين".
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