شاهد.. كاميرا CNN ترصد إطلاق صواريخ "إيرانية" على الجولان

CNN ترصد صواريخ "إيرانية" صوب الجولان

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
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أعلن افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن إيران شنت “عدوانا خطيرا،” الأربعاء، بعد إطلاق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لـ20 صاروخا على هضبة الجولان.

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