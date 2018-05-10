شاهد.. كاميرا CNN ترصد إطلاق صواريخ "إيرانية" على الجولان

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أعلن افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن إيران شنت “عدوانا خطيرا،” الأربعاء، بعد إطلاق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لـ20 صاروخا على هضبة الجولان.