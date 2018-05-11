مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 450 في مظاهرات "العودة الكبرى" بغزة

مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 450 في غزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و18 دقيقة.
الفلسطينيونغزةإسرائيلمظاهرات
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قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 450 في غزة على الحدود الإسرائيلية وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وذلك في الأسبوع السابع من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".

الفلسطينيونغزةإسرائيلمظاهرات