مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 450 في مظاهرات "العودة الكبرى" بغزة

1:17

قُتل فلسطيني وأصيب أكثر من 450 في غزة على الحدود الإسرائيلية وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وذلك في الأسبوع السابع من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".