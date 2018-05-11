ما هي قصة نورا حسين التي حُكم عليها بالإعدام؟

ما هي قصة نورا حسين التي حُكم عليها بالإعدام؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
السوداناغتصابزواج الأطفال
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حُكم على فتاة سودانية بعمر الـ19 بالإعدام.. بتهمة قتل الرجل الذي غُصبت على الزواج منه

السوداناغتصابزواج الأطفال