ما هي قصة نورا حسين التي حُكم عليها بالإعدام؟
ما هي قصة نورا حسين التي حُكم عليها بالإعدام؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
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حُكم على فتاة سودانية بعمر الـ19 بالإعدام.. بتهمة قتل الرجل الذي غُصبت على الزواج منه
حُكم على فتاة سودانية بعمر الـ19 بالإعدام.. بتهمة قتل الرجل الذي غُصبت على الزواج منه
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