شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

1:57

في أول نهاية أسبوع بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، خرج الآلاف من الإيرانيون إلى الشوارع، يحرقون العلم الأمريكي ويدوسون عليه، معبرين عن غضبهم.