شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

ماذا يحصل في إيران بعد تطورات الاتفاق النووي؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
أمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيرانيإسرائيل
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في أول نهاية أسبوع بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، خرج الآلاف من الإيرانيون إلى الشوارع، يحرقون العلم الأمريكي ويدوسون عليه، معبرين عن غضبهم. 

أمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيرانيإسرائيل