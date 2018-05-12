شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟
ماذا يحصل في إيران بعد تطورات الاتفاق النووي؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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في أول نهاية أسبوع بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، خرج الآلاف من الإيرانيون إلى الشوارع، يحرقون العلم الأمريكي ويدوسون عليه، معبرين عن غضبهم.
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