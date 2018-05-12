بدأ العراقيون بالتوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش.
شاهد.. تشديد أمني مع بدء التصويت بالانتخابات العراقية
تشديد أمني مع بدء التصويت بانتخابات العراق
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
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يتنافس في الانتخابات حوالي 7 آلاف مرشح، يمثلون 205 كياناً سياسياً، على 329 مقعدًا
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