شاهد.. تشديد أمني مع بدء التصويت بالانتخابات العراقية

تشديد أمني مع بدء التصويت بانتخابات العراق

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
الجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراقالانتخابات البرلمانية العراقية
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يتنافس في الانتخابات حوالي 7 آلاف مرشح، يمثلون 205 كياناً سياسياً، على 329 مقعدًا

بدأ العراقيون بالتوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش.

الجيش العراقيالحكومة العراقيةالشرطة العراقيةالعراقالانتخابات البرلمانية العراقية