عشية تدشين سفارة أمريكا بالقدس.. إليكم تاريخ نقل السفارات بإسرائيل.. ومستقبلها

2:37

لماذا تعتبر قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كبيرة؟ لطالما اعتبرت إسرائيل القدس عاصمة لها. لماذا لا يعتبرها باقي العالم كذلك؟ إليكم بعض المعلومات التاريخية.