عشية تدشين سفارة أمريكا بالقدس.. إليكم تاريخ نقل السفارات بإسرائيل.. ومستقبلها
إليكم تاريخ نقل السفارات بإسرائيل.. ومستقبلها
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
2:37
لماذا تعتبر قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كبيرة؟ لطالما اعتبرت إسرائيل القدس عاصمة لها. لماذا لا يعتبرها باقي العالم كذلك؟ إليكم بعض المعلومات التاريخية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.