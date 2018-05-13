عشية تدشين سفارة أمريكا بالقدس.. إليكم تاريخ نقل السفارات بإسرائيل.. ومستقبلها

إليكم تاريخ نقل السفارات بإسرائيل.. ومستقبلها

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
القدسإسرائيلأمريكاالفلسطينيون
2:37

لماذا تعتبر قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كبيرة؟ لطالما اعتبرت إسرائيل القدس عاصمة لها. لماذا لا يعتبرها باقي العالم كذلك؟ إليكم بعض المعلومات التاريخية.

القدسإسرائيلأمريكاالفلسطينيون